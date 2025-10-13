PODCAST CANLI YAYIN

İki çocuk babası Alişan’dan sosyal medya kuralı

İki çocuk babası Alişan, çocuk yetiştirmenin zorluklarını anlattı. Ünlü sanatçı, “Çocuklara sosyal medya sınırı koyduk. Sadece hafta sonları tablet kullanıyorlar” dedi

İki çocuk babası Alişan’dan sosyal medya kuralı

Ünlü şarkıcı Alişan, önceki gün Kıbrıs'ta sahne aldı. Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, çocuk yetiştirmenin zorluklarına değindi. Alişan, teknoloji ve sosyal medya konusunda titiz davrandığını şu sözlerle ifade etti; "İki çocuk zaten yeterince zor, üçüncüye hiç gerek yok!
Zaten iki tane de yeğenim var, hep birlikte büyüyorlar.
Bu dönemde 'erkek gibi erkek, kız gibi kız' yetiştirmek gerçekten çok zor. O yüzden sosyal medya kullanımına sınır koyduk. Tablet sadece hafta sonları ve çocuk koruması açık; her yere giremiyorlar."

Sahne performansıyla olduğu kadar samimiyetiyle de dikkat çeken sanatçı, bir ara sahneden inerek seyircilerle birlikte halay çekti.
Buse Varol ile evli olan Alişan'ın Burak ve Eliz adında iki çocuğu var

