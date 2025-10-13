“Bir Gece Masalı” İtalya yolcusu

PODCAST CANLI YAYIN

ATV Distribution, uluslararası alanda "The Nightfall" adıyla tanıtılan dizisi "Bir Gece Masalı" için İtalya'nın önde gelen yayın grubu Mediaset ile lisans anlaşması imzaladı. İspanya, Romanya, Bosna, Macaristan, Şili ve Panama'dan sonra İtalya da dizinin büyüleyici atmosferiyle buluşacak. Bu yeni anlaşma, yapımın global yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu.

ATV Distribution, etkileyici hikayesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan ve yurt dışında The Nightfall olarak tanıtılan "Bir Gece Masalı" için İtalya'nın önde gelen yayın grubu Mediaset ile lisans anlaşmasına imza attı. Bu yeni anlaşma, dizinin global yolculuğundaki bir diğer önemli kilometre taşı oldu. İspanya, Romanya, Bosna, Macaristan, Şili ve Panama'nın ardından şimdi de İtalyan izleyiciler Bir Gece Masalı'nın büyüleyici atmosferiyle buluşarak hikayeye ortak olacak.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı, adalet ve aşk arasında sıkışmış bir adamın hikayesini anlatıyor.

