“Bir Gece Masalı” İtalya yolcusu

ATV Distribution, etkileyici hikayesi ve yüksek prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan ve yurt dışında The Nightfall olarak tanıtılan "Bir Gece Masalı" için İtalya'nın önde gelen yayın grubu Mediaset ile lisans anlaşmasına imza attı. Bu yeni anlaşma, dizinin global yolculuğundaki bir diğer önemli kilometre taşı oldu. İspanya, Romanya, Bosna, Macaristan, Şili ve Panama'nın ardından şimdi de İtalyan izleyiciler Bir Gece Masalı'nın büyüleyici atmosferiyle buluşarak hikayeye ortak olacak.

Başrollerini Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun'un paylaştığı Bir Gece Masalı, adalet ve aşk arasında sıkışmış bir adamın hikayesini anlatıyor.