Funda Karayel'le New York'ta rota bilinmez...

Gazeteci ve yazar Funda Karayel, yeni kitabı Rota Bilinmez ile New York Türkevi’nde okurlarıyla buluştu. Kitabını “içsel bir seyahat manifestosu” olarak tanımlayan Karayel, yazım sürecini ve ilham kaynaklarını paylaştı. Etkinlikte katılımcılarla interaktif bir sohbet de gerçekleşti.

Gazeteci ve yazar Funda Karayel, yeni kitabı Rota Bilinmez ile New York Türkevi'nde okurlarla buluştu. Türkiye'nin New York Başkonsolosluğu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte Karayel, kitabın ilham kaynaklarını ve yazım sürecini anlatarak eserin arka planındaki düşünsel yolculuğu paylaştı.

Söyleşinin ardından katılımcılar yazarla etkileşimli bir sohbet gerçekleştirdi. Fransız katılımcı Inès Bouindi, New York'a ilk geliş hikayesini ve havalimanında yaşadığı deneyimle ilgili, "Bu yeni bir hayata başlamanın verdiği his uzun bir yolculuğun sonunda vardığım yer bir şehir değil, aynı zamanda bir dönüm noktasıydı" dedi. Rota Bilinmez, havalimanlarında geciken uçuşlardan kaybolan bavullara, vedalardan yeniden doğuşlara uzanan bir yaşam yolculuğunu konu alıyor. Karayel, eserini "bir seyahat rehberi değil, içinde kendinizi bulacağınız duraklar sunan bir içsel seyahat manifestosu" olarak tanımlıyor

