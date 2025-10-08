İranlı yönetmenden Türk oyunculara bir dizi övgü!

İran'da vizyona girer girmez milyonları salonlara çekerek rekor kıran Mevlana: Mest-i Aşk'ın ünlü yönetmeni Hassan Fathi, Türk oyunculara övgü dolu sözler söyledi. Fathi, Türk oyuncularla çalışmaktan duyduğu mutluluğu şu sözlerle anlattı. "Bu filmin Türk yıldızlarıyla çalışmak çok keyifli bir deneyimdi. Onların disiplinleri, hazırlıklı olmaları, zihinsel esneklikleri ve yönetmenle olan uyumları benim için dikkat çekiciydi. Çekimler boyunca her biriyle samimi ve güzel bir iletişim kurdum."



YILDIZ AYNI KADRODA

Filmin oyuncu kadrosunda Parsa Pırouzfar, İbrahim Çelikkol, Hande Erçel, Bensu Soral, Boran Kuzum, Selma Ergeç, Burak Tozkoparan ve Halit Ergenç ve Shahab Hosseini gibi Türkiye ve İran'ın birbirinden değerli yıldız isimleri yer alıyor



Hassan Fathi'nin yönettiği "Mevlana: Mest-i Aşk" 17 Ekim'de vizyonda