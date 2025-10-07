Derya Uluğ’dan Fenerbahçe’ye oyun ve ruh eleştirisi

PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe’nin Samsunspor ile berabere kalmasının ardından sarı-lacivertli takımın sıkı taraftarı olan şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medyada yaptığı paylaşımda takımın oyununu sert sözlerle eleştirdi. Uluğ, “Eskiden en büyük silahımız duran toplardı, artık ruh yok, istek yok. Yok kere yok” ifadeleriyle gündem oldu.

Şarkıcı Derya Uluğ'un, Fenerbahçe'nin Samsunspor ile beraber kalması sonucu attığı tweet gündem oldu. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Uluğ, sosyal medya hesabından şu mesajı attı: Her maçın en iyi oyuncusu stoper Skriniar. Demek ki baskılı ofansif oyun yok, sahada oyun kurucu yok. Eskiden en büyük silahımız olan duran toplardan tehlike yaratma yok. En önemlisi ruh yok, istek yok. Yok kere yok.

