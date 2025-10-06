Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un deniz tutkusunu bilmeyen yoktur! Hatırlayalım: Çağatay, eski teknesini oyuncu Mustafa Mert Koç'a 20 milyon TL'ye devretmişti. Daha da geriye gidersek, özel tasarım 12 metrelik teknesini 8 milyon TL'ye yaptırıp, 13 milyona sattığı haberleri de gündeme bomba gibi düşmüştü.

Şimdi ise yine denizlere açılmaya hazırlanıyor! Duyduğuma göre kesenin ağzını sonuna kadar açmış. Çağatay, bu kez 14 metrelik yepyeni bir tekne siparişi vermiş.

Fiyatı mı? Tam 1.5 milyon Euro! Bugünün kuruyla yaklaşık 60 milyon TL! Ancak hayranları biraz daha beklemek zorunda... Çünkü yeni teknesinin teslim tarihi 2026'nın Mayıs ayı. Ama ne diyelim, böyle büyük hayaller için sabır da şart!