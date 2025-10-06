PODCAST CANLI YAYIN

Tuğba Altıntop: O bizim güllü annemizdi!

Rafet El Roman’ın eski eşi Tuğba Altıntop, Sakiler Grubu’nun konserinde samimi açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Güllü’nün vefatına çok üzüldüğünü belirten Altıntop, “Çocuklarını çok severdi, onlar da onu çok severdi. O bizim Güllü annemizdi” dedi.

Giriş Tarihi:
Tuğba Altıntop: O bizim güllü annemizdi!

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, İstanbul'da bir mekanda sahne alan Sakiler Grubu'nu dinlemeye gitti. Samimi açıklamalarda bulunan Altıntop, şarkıcı Güllü'nün ölümüne çok üzüldüğünü söyledi.

Altıntop, ʺBen Güllü'yle bir ay boyunca aynı evde kaldım (Takvim Gazetesi) Altıntop, ʺBen Güllü'yle bir ay boyunca aynı evde kaldım (Takvim Gazetesi)

Duygusal anlar yaşayan Altıntop, "Ben Güllü'yle bir ay boyunca aynı evde kaldım. Çocuklarını çok severdi, onlar da onu çok severdi. O bizim Güllü annemizdi" dedi.

Tuğba Altıntop'a Güllü'nün ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar da soruldu. Yanıtı şu oldu: "Çelişkili bir ölüm mü değil mi bu araştırılır. Ama Güllü öyle dans ederek ölen bir insan değildir, bunu çok iyi biliyorum."

Tuğba Altıntop eski eşi Rafet El Roman ve kızları (Takvim Gazete)Tuğba Altıntop eski eşi Rafet El Roman ve kızları (Takvim Gazete)

TUĞBA ALTINTOP ESKİ EŞİ VE KIZLARIYLA YENİ PROJEYE HAZIRLANIYOR

Bu arada Tuğba Altıntop eski eşi ve kızları ile birlikte yer alacağı bir proje hazırlığında olduğunu söyledi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire'de | Trump'tan Gazze tehdidi
Ocak'ta milyonlarca memura üçlü zam
Borsa İstanbul
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya'daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı: 6 ilde eş zamanlı operasyon
4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik sinyali! Bakan Tekin duyurdu: Raporu Başkan Erdoğan'ın onayına sunacağız
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
İtalyan aktivist Tommaso Bortolazzi Müslüman oldu: "Soykırımı bitirmenin zamanı geldi"
Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı