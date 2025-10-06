Tuğba Altıntop: O bizim güllü annemizdi!

Rafet El Roman'ın eski eşi Tuğba Altıntop, İstanbul'da bir mekanda sahne alan Sakiler Grubu'nu dinlemeye gitti. Samimi açıklamalarda bulunan Altıntop, şarkıcı Güllü'nün ölümüne çok üzüldüğünü söyledi.

Duygusal anlar yaşayan Altıntop, "Ben Güllü'yle bir ay boyunca aynı evde kaldım. Çocuklarını çok severdi, onlar da onu çok severdi. O bizim Güllü annemizdi" dedi.

Tuğba Altıntop'a Güllü'nün ölümüyle ilgili ortaya atılan iddialar da soruldu. Yanıtı şu oldu: "Çelişkili bir ölüm mü değil mi bu araştırılır. Ama Güllü öyle dans ederek ölen bir insan değildir, bunu çok iyi biliyorum."

TUĞBA ALTINTOP ESKİ EŞİ VE KIZLARIYLA YENİ PROJEYE HAZIRLANIYOR

Bu arada Tuğba Altıntop eski eşi ve kızları ile birlikte yer alacağı bir proje hazırlığında olduğunu söyledi.