Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin yollarını ayırdı | Gerçek hayattan yapay zekaya!

Ünlü model ve oyuncu Dilan Çiçek Deniz 2 yıllık aşkı Rafael Cemo Çetin'den ayrıldı. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çift, ayrılma kararı aldı. Biten ilişki sonrası ikili, birlikte çektirilmiş aşk karelerini sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ise ayrılığı pek umursamadı! Arnavutköy'de tek başına yürürken objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Çetin, "Beni nasıl tanıdınız yahu" diyerek muhabirlere espri yaptı. Babası Sinan Çetin'in geçtiğimiz günlerde ilişkileri hakkında yaptığı "Her ayrılık yararlıdır" açıklaması hatırlatıldı. Bunun üzerine Rafael Cemo Çetin, "Babam çok doğru söylemiş, ona katılıyorum. Her ayrılık çok yararlıdır" dedi ve teşekkür ederek muhabirlerin yanından ayrıldı.

TAKI tasarımcısı olan Cemo Çetin, Deniz’le olan ilişkisini bitirdi (Takvim Gazetesi)



GERÇEK HAYATTAN YAPAY ZEKAYA!

Rafael Cemo Çetin'den ayrılan Dilan Çiçek Deniz aşk acısını unutmak için kendisini işe verdi. Bir yapay zeka firması için birbirinden ilginç fotoğraf karelerinin içinde yer aldı. Bu fotoğrafları görenler "Gerçek hayatta aşkı bulamadın. Belki sanal alemde bulursun" yorumlarını yaptı...