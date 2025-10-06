PODCAST CANLI YAYIN

Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin yollarını ayırdı | Gerçek hayattan yapay zekaya!

Dilan Çiçek Deniz, 2 yıllık aşkı ile Rafael Cemo Çetin’in aşkı bitti. Ünlü model üzüntüden kilo verdi. Sevgilisinin sözleri ise ilginçti: Her ayrılık yararlıdır!

Giriş Tarihi:
Dilan Çiçek Deniz ve Rafael Cemo Çetin yollarını ayırdı | Gerçek hayattan yapay zekaya!

Ünlü model ve oyuncu Dilan Çiçek Deniz 2 yıllık aşkı Rafael Cemo Çetin'den ayrıldı. Evlenmelerine kesin gözüyle bakılan çift, ayrılma kararı aldı. Biten ilişki sonrası ikili, birlikte çektirilmiş aşk karelerini sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin ise ayrılığı pek umursamadı! Arnavutköy'de tek başına yürürken objektiflere yansıdı. Flaşların patlamasıyla kısa süreli şaşkınlık yaşayan Çetin, "Beni nasıl tanıdınız yahu" diyerek muhabirlere espri yaptı. Babası Sinan Çetin'in geçtiğimiz günlerde ilişkileri hakkında yaptığı "Her ayrılık yararlıdır" açıklaması hatırlatıldı. Bunun üzerine Rafael Cemo Çetin, "Babam çok doğru söylemiş, ona katılıyorum. Her ayrılık çok yararlıdır" dedi ve teşekkür ederek muhabirlerin yanından ayrıldı.

TAKI tasarımcısı olan Cemo Çetin, Deniz’le olan ilişkisini bitirdi (Takvim Gazetesi)TAKI tasarımcısı olan Cemo Çetin, Deniz’le olan ilişkisini bitirdi (Takvim Gazetesi)


GERÇEK HAYATTAN YAPAY ZEKAYA!
Rafael Cemo Çetin'den ayrılan Dilan Çiçek Deniz aşk acısını unutmak için kendisini işe verdi. Bir yapay zeka firması için birbirinden ilginç fotoğraf karelerinin içinde yer aldı. Bu fotoğrafları görenler "Gerçek hayatta aşkı bulamadın. Belki sanal alemde bulursun" yorumlarını yaptı...

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Mısır tarih verdi: Hamas ve İsrail rehine takası için müzakerelere başlıyor! Heyetler Kahire'de | Trump'tan Gazze tehdidi
Ocak'ta milyonlarca memura üçlü zam
Borsa İstanbul
Umut filosuna siyonist engeli! Alıkonulan aktivist Semanur Sönmez Yaman yaşadıklarını anlattı: İsrail polisi başörtülerimizi çıkardı
CANLI ANLATIM | 81 il Gazze için tek yürek! İstanbul Filistin için yürüdü: Ayasofya'dan Eminönü'ne...
Kanarya kendini yaktı! Samsunspor - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
ABD basını yazdı! Trump'tan Netanyahu'ya azar: Kahretsin neden her zaman böyle olumsuzsun?
Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy denize 60 milyon TL yatırıyor!
Kim Milyoner Olmak İster'de Beşiktaş dedi cevap Konyaspor çıktı: Anadolu Kartalı lakabı...
LaLiga İspanya'daki Filistin desteğine sırtını çevirdi! O anlarda ekran kapandı
Hollanda’dan İngiltere’ye Barselona’ya Kırmızı Hat: On binlerce kişi Gazze için meydanlarda
Başkan Erdoğan 81 ildeki tüm kadınları "Gazze İçin Sessiz Çığlık" etkinliğine davet etti
İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü: "Bir gün İsrail yok olacak"
Siber suç örgütleri MİT'ten kaçamadı: 6 ilde eş zamanlı operasyon
4+4+4 zorunlu eğitimde değişiklik sinyali! Bakan Tekin duyurdu: Raporu Başkan Erdoğan'ın onayına sunacağız
CANLI ANLATIM | Yeni "Sumud" Özgürlük Filosu Gazze yolunda! Bu gece orta riskli alana girilecek
Türkiye'ye dönen aktivistler savcılık ifadelerinde İsrail zulmünü anlattı: "4 gün boyunca su vermediler"
İtalyan aktivist Tommaso Bortolazzi Müslüman oldu: "Soykırımı bitirmenin zamanı geldi"
Adana kebap diye dil yedirmişler! Zeytinyağında tohum salamda kanatlı et çıktı! İşte 3 Ekim 2025 taklit ve tağşiş güncel liste
Robbie Williams'ın İstanbul konseri iptal edildi! İngiliz şarkıcı "güvenlik" yalanıyla açıklama yaptı