Burcu Kıratlı, önceki gün Etiler'deki bir spor salonuna girerken görüntülendi. Basın mensuplarıyla sohbet eden Burcu Kıratlı, haftada 3 gün spora geldiğini söyledi. Ancak diyet yapmadığını belirtti. "Ben diyet insanı değilim. Her öğün makarna yiyebilirim. Tantuni ve dürümü çok severim. Genetik olarak şanslı olduğum için kilo almam" dedi.
Burcu Kıratlı: “Ben diyet insanı değilim”
