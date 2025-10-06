Aynadaki Yabancı ilk bölümüyle ekrana damga vurdu

Aynadaki Yabancı, ilk bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Bodrumda tanık olduğu esrarengiz olayları telefonuna kaydeden Azra, hayatının bir daha eskisi gibi olmayacağını hissederek kaçtı. Ancak bu kaçış, sadece kendi kaderini değil, kızı Leyla'nın hayatını da altüst etti. Peşine düşen eşi Emirhan'la yaşanan kovalamaca, nefes kesen anlar yaşattı.

Simay Barlas (Takvim Gazetesi) UYANDIĞINDA BAŞKA BİRİYDİ

Arabasıyla Azra'ya çarpan doktor Barış, onu hastaneye götürdü. Kendine geldiğinde geçmişini gizlemek için yeni bir kimliğe bürünen Azra, Defne adıyla hayatına yeniden başladı. Azra, Barış'tan yüzünü değiştirmesini istedi. Ancak ameliyat sırasında yaşanan aksilikler hafızasını kaybetmesine neden oldu. Uyandığında aynada yabancı bir yüzle karşılaşan Azra'nın "Kimsin sen?" sözleri bölüme damga vurdu. İzleyicilerin aklında ise tek bir soru kaldı; Emirhan ve Leyla ile karşı karşıya gelen Defne (Azra) geçmişine dair bir şeyleri hatırlayacak mı?