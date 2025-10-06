PODCAST CANLI YAYIN

Afra Saraçoğlu Paris Moda Haftası’nda fırtına gibi esti

Atv’nin dizisi A.B.İ’nin yıldız ismi Afra Saraçoğlu, dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak Paris’e gitti. Doğallığı ve sadeliği ile baş döndürdü.

Giriş Tarihi:
Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Paris Moda Haftası'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Dünyaca ünlü Fransız bir markanın davetlisi olarak Paris'te bulunan Saraçoğlu, tüm bakışları üzerinde topladı. Beyaz elbisesiyle fırtına gibi esti. Sadeliği ve doğal güzelliğiyle birbirinden ünlü modacıların radarına girdi.

Güzel oyuncunun sosyal medyasına beğeni yorumları yağdı:

Her zamanki gibi muhteşemsin.

Çok güzel olmuşsun prenses.

Zarafetine, enerjine hayranım.

Hepimizi büyüledin.

Yeni dizini heyecanla bekliyorum.

Çiçek gibisin Afra...

Adeta beyaz kuğu olmuşsun.

“A.B.İ” dizisi atv’de yayınlanacak (Takvim Gazetesi)“A.B.İ” dizisi atv’de yayınlanacak (Takvim Gazetesi)

Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu, atv'de yayınlanacak "A.B.İ" dizisinde başrolü paylaştı.

