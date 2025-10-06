Afra Saraçoğlu Paris Moda Haftası’nda fırtına gibi esti

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'e gitti. Paris Moda Haftası'nın en dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Dünyaca ünlü Fransız bir markanın davetlisi olarak Paris'te bulunan Saraçoğlu, tüm bakışları üzerinde topladı. Beyaz elbisesiyle fırtına gibi esti. Sadeliği ve doğal güzelliğiyle birbirinden ünlü modacıların radarına girdi.

Güzel oyuncunun sosyal medyasına beğeni yorumları yağdı:

Her zamanki gibi muhteşemsin.

Çok güzel olmuşsun prenses.

Zarafetine, enerjine hayranım.

Hepimizi büyüledin.

Yeni dizini heyecanla bekliyorum.

Çiçek gibisin Afra...

Adeta beyaz kuğu olmuşsun.

“A.B.İ” dizisi atv’de yayınlanacak (Takvim Gazetesi)

Afra Saraçoğlu ile Kenan İmirzalıoğlu, atv'de yayınlanacak "A.B.İ" dizisinde başrolü paylaştı.