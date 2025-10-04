PODCAST CANLI YAYIN

Yeni anne Tuğçe Kandemir piyasaya "Bari" ile döndü

Türk pop müziğinin güçlü sesi Tuğçe Kandemir, anneliğin getirdiği hayat temposunun ardından ilk şarkısı "Bari" ile müzik listelerine muhteşem bir dönüş yaptı.

Türk pop müziğinin güçlü sesi Tuğçe Kandemir, anneliğin getirdiği hayat temposunun ardından ilk şarkısı "Bari" ile müzik listelerine muhteşem bir dönüş yaptı. Daha ilk haftadan YouTube trend videolar listesine giren "Bari", dinleyicilerden gördüğü yoğun ilgiyle sonbaharın en iddialı hit adayları arasında şimdiden öne çıkıyor. Söz ve müziği Tuğçe Kandemir'e ait olan şarkı, duygusal tonu ve samimi yorumuyla dinleyen herkesin kalbine derinlemesine işliyor. Konserlerinde binlerce hayranıyla buluşarak coşkuyu doruğa çıkaran Tuğçe Kandemir, sahnedeki enerjisi ve üretkenliğiyle müzik kariyerine hız kesmeden devam ediyor.Her projesiyle dinleyici kitlesini daha da büyüten başarılı sanatçı, "Bari" ile listelerin zirvesine göz kırpıyor.

