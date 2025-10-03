Fashion TV Moda Ödülleri'ne ünlü akını

PODCAST CANLI YAYIN

Bu yıl 15.’si düzenlenen FashionTV Moda Ödülleri, Kuruçeşme’de görkemli bir törenle gerçekleşti. Gecede iki ödül alan Tülin Şahin, sahnede konuklara keyifli anlar yaşattı. Ünlü Fransız soprano Emma Shapplin de geceye katılarak “Yılın Icon” ödülünü aldı. Pelin Karahan, Şevval Şahin, Tolgahan Sayışman ve İvana Sert de ödül alan isimler arasındaydı.

Bu yıl 15. kez düzenlenen "15. FashionTV Moda Ödülleri" töreni Kuruçeşme'de yapıldı. Melissa Onat ve Enis Onat'ın sunduğu gecede pek çok ünlü isim ödül aldı. Görkemli gecede iki ödül birden alan Tülin Şahin sahnede bir süre kalarak konuklara keyifli anlar yaşattı. Ünlü Fransız soprano Emma Shapplin de Tülin Şahin'in misafiri olarak geceye katıldı ve "Yılın Icon" ödülünü aldı. Geceye katılan ve ödül alan ünlü isimler arasında Pelin Karahan, Şevval Şahin, Tolgahan Sayışman ve İvana Sert vardı


Dünyaca ünlü soprano Emma Shapplin, gecede olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

