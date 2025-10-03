Fashion TV Moda Ödülleri'ne ünlü akını

Bu yıl 15. kez düzenlenen "15. FashionTV Moda Ödülleri" töreni Kuruçeşme'de yapıldı. Melissa Onat ve Enis Onat'ın sunduğu gecede pek çok ünlü isim ödül aldı. Görkemli gecede iki ödül birden alan Tülin Şahin sahnede bir süre kalarak konuklara keyifli anlar yaşattı. Ünlü Fransız soprano Emma Shapplin de Tülin Şahin'in misafiri olarak geceye katıldı ve "Yılın Icon" ödülünü aldı. Geceye katılan ve ödül alan ünlü isimler arasında Pelin Karahan, Şevval Şahin, Tolgahan Sayışman ve İvana Sert vardı
Dünyaca ünlü soprano Emma Shapplin, gecede olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.