Tuğba Özay'dan duygusal anlar

Ünlü manken Tuğba Özay, katıldığı bir programda, geçtiğimiz yıllarda kaybettiği babasına olan özlemini dile getirdi. Konu babasına geldiğinde duygusal anlar yaşayan Özay, çok özlediğini ve hâlâ hayatında rehberliğini hissettiğini anlattı. Özay'la, programda kuantum drama ile baba çalışması yapıldı. Çalışma sırasında Tuğba Özay uykuya daldı. Bir süre sonra kendine gelen Özay, "Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. O an kendimi bıraktım ve çok derin bir huzur hissettim. Sanki içimde bir şeyler dönüştü." dedi.