Tuba Ünsal'da taksicilerle anlaşamadı!

İstanbul'daki taksi gerilimi bu kez iki ünlü ismi etkiledi! Tuba Ünsal ile Saadet Işıl Aksoy, Bebek'te gece geç saatlere kadar eğlendi. İkili, çıkışta cadde üzerine geçip taksi beklemeye başladı. Gazetecileri karşısında gören oyuncular, "Etkinlikten çıktık, buraya geldik. Şimdi de evlerimize döneceğiz" şeklinde kısa bir açıklama yaptı.



MESAFE SORUNU

Ardından taksi beklemeye devam eden ünlü oyuncular, yoldan geçen taksilere "dur" işareti yaptı. Önlerinde duran bir taksiye binen Tuba Ünsal, araçtan geri inince herkes şaşırdı. Ünsal, taksiciyle mesafe konusunda anlaşamayarak taksiden geri indi. Arkadaşlarının yanına geçen oyuncu, taksi beklemeye devam etti.



Tuba Ünsal ile Saadet Işıl Aksoy kız kıza gecelerde eğlendi