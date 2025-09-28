Yeni anlaşmalar bambaşka hayat!

Türkiye, Yasemin Özilhan'ı Yasemin Ergene olarak tanıdı. Rol aldığı dizinin çekim mekanı olan hastanede aşkı yakaladı. Hastanenin sahibi olan Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlendi.

İki kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu sırada kılığı kıyafeti değişmeye başladı. Dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilcisi haline geldi. Çantaları, ayakkabıları yüzbinlerce lira değerindeydi. Ancak Yasemin'in peri masalı 14 yılda bitti. Ünlü çift 3 Eylül'de tek celsede boşandı.



ERGENE VİTES ARTIRDI

Yaklaşık bir ay önce boşanan Ergene, kendine yepyeni bir sayfa açtı. Instagram'da 1.6 milyon takipçisi olan sosyetik güzel, boşanır boşanmaz markalarla tek tek sözleşme imzaladı.

Önce Alman teknoloji devi bir markanın reklam yüzü olan Ergene, daha sonra ise Fransız lüks giyim markasıyla anlaşma sağladı. Ünlü isim, sosyal medyadan da markalara ait ürünleri tanıttı.





Sosyetik güzel, kendi ayakları üzerinde durmaya kararlı..