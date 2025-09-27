Ebru Gündeş 4 kez denedi! Mutluluğu bulamadı...

Ebru Gündeş, Şubat 2024 yılında evlendiği iş insanı Murat Özdemir'le yollarını ayırdı. Gündeş yaptığı açıklamada, "Büyük bir sevgiyle yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı aldık. Saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır" dedi. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi dün gerçekleşti. Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmadı. Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi.

Ünlü şarkıcının çalkantılı özel hayatı yıllardır gündemden düşmüyor.



4 evlilik yapan Gündeş, Murat Özdemir'de de mutluluğu bulamadı