PODCAST CANLI YAYIN

Ebru Gündeş 4 kez denedi! Mutluluğu bulamadı...

Şubat 2024’te evlendiği Murat Özdemir’le yollarını ayıran Ebru Gündeş, "Fikir ayrılıkları nedeniyle ayrıldık" dedi. Ünlü sanatçı, 4. evliliğinde de aradığı mutluluğu bulamadı.

Giriş Tarihi:
Ebru Gündeş 4 kez denedi! Mutluluğu bulamadı...

Ebru Gündeş, Şubat 2024 yılında evlendiği iş insanı Murat Özdemir'le yollarını ayırdı. Gündeş yaptığı açıklamada, "Büyük bir sevgiyle yapmış olduğumuz evliliğimizde zaman içinde yaşadığımız fikir ayrılıkları nedeniyle maalesef ayrılma kararı aldık. Saygımız ve dostluğumuz baki kalacaktır" dedi. Ebru Gündeş ile Murat Özdemir'in boşanma işlemi dün gerçekleşti. Beykoz Adliyesi'ndeki boşanma davasına yurt dışında olduğu için Gündeş katılmadı. Anlaşmalı boşanma davası olduğu için boşanma tarafların avukatları tarafından gerçekleştirildi.

Ünlü şarkıcının çalkantılı özel hayatı yıllardır gündemden düşmüyor.

4 evlilik yapan Gündeş, Murat Özdemir'de de mutluluğu bulamadı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'ın alkışlandığı BM salonunda Netanyahu boş koltuklara konuştu
Annelere 5 yıl erken emeklilik müjdesi! İşte o şartlar...
Başkan Erdoğan'dan BM dönüşü kritik temas! İngiltere Başbakanı Starmer'a Filisitin tebriği: Netanyahu hükümetini durdurmalıyız
THY'den tarihi anlaşma! 2033 vizyonu dünyada ilk 5
Aşk ve Gözyaşı
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde konser vurgunu: 5 şüpheli tutuklandı
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'ye İletişim Başkanı Duran'dan sert tepki: "Acziyet ve kötü niyet göstergesidir"
Cimbom'dan 7'de 7! Alanyaspor - Galatasaray: 0-1 | MAÇ SONUCU
BM'de Netanyahu protestosu! Kürsüye çıkınca yüzlerce kişi salonu terk etti | Bibi'den Filistin'i tanıyan ülkelere tehdit! Yakasındaki QR kodun anlamı ne?
Son dakika haberi! Güllü'nün son anları A Haber'de! Akılalmaz olay sonrası feryat ettiler: "Eyvah düşmüş koş!"
Başkan Erdoğan-Trump görüşmesinden sonra İsrail lobisi harekete geçti
Başkan Erdoğan Trump ile yaptığı zirveyi anlattı: Atılan çamurlarla kirletilemeyecek kadar güzel bir ziyaretti | Gazze için ne konuşuldu?
CHP'li Barış Yarkadaş parti yönetimini topa tuttu: "Tarih sizi Atatürk’ün fotoğrafını CHP’den kaldıranlar olarak yazacak"
Son dakika haberi! CHP Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş'ı partiden ihraç etti
Galatasaray'dan stopere flaş hamle! Transferde bomba patlayacak
ABD’nin gizli Gazze planının arkasından İngiliz çıktı! Irak kasabı Tony Blair’ı sahaya mı sürüyorlar?
Fatih Tekke'den sol bek kararı! Trabzonspor'un ilk 11'i netleşti
Dünya yalnız bıraktı İsrail zorbalığa kaldı! Netanyahu’nun BM konuşmasını Gazze’de hoparlörle dinletti | New York’ta protestolu karşılama
Başkan Erdoğan'dan ABD dönüşü Filistin mesajı: Karanlıktan kurtaracağız | İç cephe vurgusu: Bize kimse diz çöktüremez
15’inde sahneyle tanışmak zorunda kaldı! En büyük pişmanlığını yıllar sonra yaşadı: "Kendi canavarımı kendi ellerimle yaptım”