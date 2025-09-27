Buscemi Boğaz’a hayran

Rezervuar Köpekleri", "Fargo", "Boardwalk Empire" gibi birçok dizi ve filmde oynayan Amerikalı ünlü oyuncu yönetmen Steve Buscemi, bir film projesi için geçtiğimiz gün İstanbul'a geldi. Sevgilisi Karen Ho ile Boğaz'da bir otelde kalan ünlü aktör, şehre hayran kaldı. Ünlü oyuncu için otelin iki katlı, bahçeli, buhar banyolu '70 metrekarelik süiti rezerve edildi. Gelmeden önce antialerjik buhar temizliği yapılan odasına yine anti alerjik yastıklar konuldu. Ünlü aktör sevgilisi Karen Ho ile birlikte kendisine tahsis edilen tekne ile boğaz turu yaptı.