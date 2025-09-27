Asena'dan ruhsat çıkışı...

Sosyal medyadan boşanma haberini paylaştıktan sonra önceki gün ilk kez Nişantaşı'nda görüntülenen Asena, eski eşi Hasan Dere'nin isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan Almanya plakalı lüks otomobilin kendisine ait olduğunu söyledi. Boşanırken mal paylaşımı yapmadıklarını ifade eden Asena, milyonluk otomobilini soran gazetecilere, "Bizim mal mülkle öyle şeylerle işimiz yok. İsterseniz gösteririm, ruhsatta benim adım yazıyor" şeklinde konuştu.



Eşinden boşanan ünlü isim kendine yeni bir sayfa açacak.



Asena'nın aracı (Takvim.com.tr)



MAL MÜLKLE İŞİM OLMAZ!



Asena'nın lüks aracına bakan bir daha baktı.