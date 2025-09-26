Ahu Yağtu pozitif | Biri patlamak üzere olan 4 anevrizmaya rastlandı

Ünlü oyuncu Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde hayranlarını korkutmuştu. Yağtu'nun baygınlık geçirdiği ve hastaneye kaldırıldığı açıklanmıştı. Sokakta baygınlık geçiren Yağtu, günlerdir hastanede tedavi görüyordu. Dün taburcu edilen ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Yağtu, şu ifadeleri kullandı, "Merhabalar, epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beynin damarlarında, biri patlamak üzere olan4 adet anevrizmaya rastlandı.



'EKSİK OLMAYIN'

Sözlerine devam eden Yağtu, "Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastanede bugün itibariyle taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım, çok şükür. Bu dönemde, başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiklerimize çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın."



ANEVRİZMA NEDİR?

Anevrizma, aort veya beyin damar duvarının zayıflaması veya hasar görmesi sonucu kan damarı duvarında ortaya çıkan kabarcık veya balona benzeyen dışa doğru şişkinliktir. Beyin anevrizmasının yaygın nedenleri yüksek tansiyon, sigara ve ileri yaştır. Anevrizmalar genellikle yırtılıncaya kadar hiçbir belirti göstermezler