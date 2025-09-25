Oyuncu Pelin Karahan'dan eşi hakkında samimi itiraf! “Benden daha fazla harcıyor evimizin en süslüsü Bedri"

Oyuncu Pelin Karahan'dan eşi hakkında samimi itiraf! “Benden daha fazla harcıyor evimizin en süslüsü Bedriʺ (Takvim.com.tr arşiv)

Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, giyim için çok fazla para harcayıp harcamadığı sorulduğunda, "Yok, giyime kuşama değil, çanta ve ayakkabıya biraz daha fazla harcarım. Eşim (Bedri Güntay) benden daha fazla harcıyor, o yüzden bana bir şey diyemez. Evin süslüsü benim ama Bedri o konuda herkesi geçer" ifadelerini kullandı. Kendisine yöneltilen, "Ters karakterlerde oynamak ister misiniz?" sorusuna Karahan, "Ben çok isterim. Oyuncular ters karaktere her zaman iştahlıdır" yanıtını verdi.