Oyuncu Pelin Karahan'dan eşi hakkında samimi itiraf! “Benden daha fazla harcıyor evimizin en süslüsü Bedri"

Pelin Karahan, kıyafete çok fazla para harcamadığını ama eşi Bedri Güntay’ın alışverişe olan düşkünlüğünü anlattı. Karahan, “Eşim benden daha fazla harcıyor. Evimizin en süslüsü Bedri...” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi :25 Eylül 2025
Oyuncu Pelin Karahan’dan eşi hakkında samimi itiraf! Benden daha fazla harcıyor evimizin en süslüsü Bedri

Ünlü oyuncu Pelin Karahan geçtiğimiz gün İstanbul'da bir etkinlikte boy gösterdi.

Oyuncu Pelin Karahan'dan eşi hakkında samimi itiraf! "Benden daha fazla harcıyor evimizin en süslüsü Bedriʺ (Takvim.com.tr arşiv)

Gazetecilerle sohbet eden oyuncu, giyim için çok fazla para harcayıp harcamadığı sorulduğunda, "Yok, giyime kuşama değil, çanta ve ayakkabıya biraz daha fazla harcarım. Eşim (Bedri Güntay) benden daha fazla harcıyor, o yüzden bana bir şey diyemez. Evin süslüsü benim ama Bedri o konuda herkesi geçer" ifadelerini kullandı. Kendisine yöneltilen, "Ters karakterlerde oynamak ister misiniz?" sorusuna Karahan, "Ben çok isterim. Oyuncular ters karaktere her zaman iştahlıdır" yanıtını verdi.

Oyuncu Pelin Karahan'dan eşi hakkında samimi itiraf! “Benden daha fazla harcıyor evimizin en süslüsü Bedriʺ (Takvim.com.tr arşiv)Oyuncu Pelin Karahan'dan eşi hakkında samimi itiraf! “Benden daha fazla harcıyor evimizin en süslüsü Bedriʺ (Takvim.com.tr arşiv)

"SAKİN OLMAYI ÖĞRENDİM"
Muhabirlerin, "Psikopat bir karakteri canlandırır mıydınız?" sorusuna ise gülerek, "Psikopat rolünü oynayabilirim. Öyle rolleri oynamak zor ama keyifli... Hepimizin içinde öyle bir taraf vardır" dedi. "Psikopat tarafınız neresi?" sorusuna ise ünlü oyuncu şu cevabı verdi, "Onu görmek istemezsiniz. Herkesin sinirlerine dokunulduğu bir taraf var ama ben o tarafımı çok ortaya çıkaran biri değilim."

Oyuncu Pelin Karahan'dan eşi hakkında samimi itiraf! “Benden daha fazla harcıyor evimizin en süslüsü Bedriʺ (Takvim.com.tr arşiv)Oyuncu Pelin Karahan'dan eşi hakkında samimi itiraf! “Benden daha fazla harcıyor evimizin en süslüsü Bedriʺ (Takvim.com.tr arşiv)

Bedri Güntay, eşi Pelin Karahan'ın bir dediğini iki etmiyor.

