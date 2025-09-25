Barbara Ceferin’in eserleri Türkiye’de

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in eşi Barbara Ceferin'in eserlerinden oluşan resim Sergisi, geçtiğimiz gün Tersane İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Barbara Ceferin, katılan herkesle yakından ilgilenirken, tabloları tanıttı. Etkinliğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Demet Sabancı ve Ali Ağaoğlu katıldı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, işleri nedeniyle sergiye katılamadı. Hacıosmanoğlu, "Futbola olan boyut ayrı Aleksander Ceferin ile dostluğumuz ayrı. Futbolun dışında olan bir şey. Sadece burada sergi değil, dünyada uluslararası alanda açıyor. Bizim burada federasyon başkanı olarak değil, sanata gösterdiği önem ve değere katkı göstermek için buradayız" dedi.

