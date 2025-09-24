Vuslat Doğan Sabancı 2 yıl sonra ilk kez konuştu! "Bir şey oluyor ve hayat duruyor”

İki yıl önce ailesi ile birlikte Leros Adası'na giderken Ali Sabancı'nın kullandığı botun kayalıklara çarpması sonucunda ağır yaralanan Vuslat Doğan Sabancı, korkunç kazayı ilk kez anlattı. Kaza sonrasında yüzü parçalanan ve çeşitli ameliyatlar geçirdiğini söyleyen Vuslat Sabancı elim kazayı, "Ne olduğunu bilmediğin bir anda bir şey oluyor ve hayat duruyor" sözleriyle anımsadı.

Kazanın ardından hayatın ne kadar kıymetli olduğunu anladığını söyleyen Vuslat Doğan Sabancı, "Sağlığın, yemek yiyebilmenin, ilaç yutabilmenin, sevdiklerinle kucaklaşabilmenin ne kadar kıymetli olduğunu fark ediyorsun" dedi.

5 MİLYAR TL İSTİYOR

Vuslat Doğan Sabancı, yaşanan bu kazadan eşi Ali Sabancı'yı sorumlu tutarak ayrılma kararı almıştı. Vuslat Sabancı'nın talep ettiği tazminat tutarı da ortaya çıkmıştı. İddialara göre; Vuslat Sabancı, 5 milyar TL talep etmişti.