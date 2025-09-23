Özilhan ailesi’nin mutlu gününde gözler Yasemin Ergene’yi aradı! Ergene düğüne katılmadı...

Tuncay Özilhan'ın kızı Türkan Özilhan ile Kasım 2023'te boşandığı eşi Ziya Tacir'in evliliklerinden dünyaya gelen 27 yaşındaki Tuncay Tacir ile Şebnem- Ergenekon Albayrak çiftinin kızları Öykü Albayrak, Haliç kıyısındaki ünlü otelde nikah masasına oturdu. 78 yaşındaki iş insanı Tuncay Özilhan, adını taşıyan tek erkek torununun düğün töreninde eşi Emine Özilhan ile hazır bulundu.Oğulları İzzet Özilhan'dan iki kız ve kızları İpek Özkan'dan ise bir kız torunu olan Özilhanlar'ın mutlulukları gözlerinden okundu. Düğünde gözler İzzet Özilhan'dan geçtiğimiz günlerde boşanan Yasemin Ergene'yi aradı. Ama o düğüne katılmadı. Yasemin Ergene, birkaç gün önce kayınvalidesi Emine Özilhan'ı da sosyal medyada takipten çıkarak bağlarını iyice kopardı.