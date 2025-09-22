SON DAKİKA
Bensu Soral'ın yaptırdığı estetikler yüzünden okundu

Magazin dünyasının ünlü isimleri, şöhreti yakalar yakalamaz ilk olarak estetiğe sarıldı. Bensu Soral da bu akıma kapıldı..

22 Eylül 2025
Magazin dünyasının ünlü isimleri, şöhreti yakalar yakalamaz ilk olarak estetiğe sarıldı. Bensu Soral da bu akıma kapıldı.. Bensu Soral Baş, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Modellik ve oyunculuk kariyeri ile dikkat çekti. Ardından iş insanı Hakan Baş ile evlendi. Ancak özel hayatındaki bu değişimi "yüz"ünde de kendini gösterdi.

Yüzde ʺyüzʺ estetik (Takvim.com.tr)Yüzde ʺyüzʺ estetik (Takvim.com.tr)

HAYRANLARINI ŞAŞIRTTI
Ekranların genç oyuncularından Bensu Soral, estetik yaptıran ünlüler kervanına katıldı. Son fotoğrafları ile şoka uğrattı.

Yüzde ʺyüzʺ estetik (Takvim.com.tr)Yüzde ʺyüzʺ estetik (Takvim.com.tr)

İncelen yanakları, uzayan çenesi ve dolgun dudakları dikkatlerden kaçmadı. Yaptırdığı estetikler adeta yüzünden okundu. Daha önce "Yüzüm tamamen doğal, yıllardır aynı benim. Hiç estetiğim yok" diyen Bensu Soral, kendisini yalanladı. Soral'ın hayranları da "Doğal güzelliğin varken niye estetik yaptırdın" diyerek oyuncuya mesaj yolladı

