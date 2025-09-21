Azra Akın gözleri kamaştırdı! Estetiği değil doğallığı tercih etti...

PODCAST CANLI YAYIN
Azra Akın, Bebek’te yeni proje müjdesi verdi. Kızıyla tatil fotoğraflarına gelen "estetiksiz" yorumlarına yanıt veren Akın, “Estetiğe karşı değilim, ama doğal ve dengeli yaşamayı tercih ediyorum” dedi.

Giriş Tarihi :21 Eylül 2025
Tescilli güzel Azra Akın, önceki gün eşi Atakan Koru ile birlikte Bebek'te bir mekan çıkışı görüntülendi. Yeni bir projeye başlayacağını müjdeleyen Akın, tatilde kızıyla birlikte çekilen fotoğrafları ve kendisine gelen "estetiksiz" yorumlarını, "Estetiğe asla karşı değilim. Estetik her zaman olabilir ama ben doğal ve dengeli yaşamayı seviyorum" şeklinde değerlendirdi.

'KARŞILIKSIZ OLARAK ONLARIN YANINDAYIZ'
Bodrum tatilinde arkadaşlarına çay servisi yaparken görüntülenen Akın, bunun hatırlatılması üzerine, "Siz de dağıtmaz mısınız? Bence siz de dağıtırsınız. Doğal yaşamı seviyorum, önemli olan kendiniz olabilmektir" dedi. Çocuklarıyla ilgili de konuşan Akın, "Çok hızlı büyüyorlar. Biz karşılıksız, şartsız onların yanındayız. Yeter ki kendilerini keşfetsinler" ifadelerini kullandı. Geçmişte sahne aldığı bir tiyatro oyununda yaşadığı sıkıntılar hatırlatılınca ise Akın, yeni projelerinde benzer bir korkusunun olmadığını söyledi.


Bugüne kadar yüzüne operasyon yaptırmayan 43 yaşındaki Azra Akın, "Ben doğal ve dengeli yaşamayı seviyorum" derken, estetiğe karşı olmadığını da dile getirdi.

