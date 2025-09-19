PODCAST CANLI YAYIN
Melisa Döngel Madrid'i salladı

Güzel oyuncu Melisa Döngel, dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak Madrid'e gitti. Dünyanın her ülkesinden yıldız isimlerin katıldığı 300 kişilik lansmanda Türkiye'den tek isim olan Döngel, marka elçisi olarak davet edildi.

19 Eylül 2025
Güzel oyuncu Melisa Döngel, dünyaca ünlü bir markanın özel davetlisi olarak Madrid'e gitti. Dünyanın her ülkesinden yıldız isimlerin katıldığı 300 kişilik lansmanda Türkiye'den tek isim olan Döngel, marka elçisi olarak davet edildi. Döngel, 4 gün boyunca markanın Kasım ve Aralık ayında yayınlayacağı fotoğraf çekimine katılacak. Aynı zamanda önceki akşam markanın akşam yemeğine de katılan Döngel, güzelliği ve zarafetiyle gözleri üzerine çevirdi.


Döngel'in katıldığı daveti dünya basını da yakından takip ediyor.

