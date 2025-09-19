Bella Hadid’in gözyaşları hayranlarını üzdü

Moda dünyasının yıldızlarından Bella Hadid, hem güzelliği hem de tarzıyla çok konuşulan isimlerden biri ama parıltılı hayatının arkasında uzun yıllardır Lyme hastalığı ile mücadele ediyor. İlk kez 2012'de hastalığını duyuran Bella, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yurt dışında bir hastanede tedavi gördüğü anları takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflarda gözyaşlarını tutamadığı görülen Bella, hayranlarını korkuttu. Takipçileri yorumlarda binlerce destek mesajı atarken bir moral mesajı da ablası Gigi Hadid'ten geldi. Hadid, kardeşine "Seni seviyorum! Umarım en kısa zamanda güçlü ve iyi hissedersin" yorumuyla destek verdi.



Lyme hastalığı, genellikle bakteri ile enfekte olmuş kenelerin ısırması ile bulaşan enfeksiyon hastalığıdır.