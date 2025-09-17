İbrahim Tatlıses’İn oğlu İdo ikizlerinin yaşadıkları kalp sorunu hakkında konuştu: İnsanın kendi çocuğuyla sınanması bambaşka bir şeymiş

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, önceki gün bir programa katıldı.
Sosyetik güzel Yasemin Şefkatli ile evli olan İdo Tatlıses, ikizlerinin doğumdan hemen sonra kalp sorunu yaşamaları için şu cümleleri kurdu, "Çocuğumun sağlığı için doktor "çok iyi" dediğindeki şükrümü anlatamam, onu benle yaşamanız lazım. Annemde ve babamda bazı sorunlar yaşadım, ama o zamanlar çocuktum, kendi çocuğumla alakalı olunca, insanın kendi çocuğuyla sınanması bambaşka bir şeymiş." '
"EV, DELİLER HASTANESİ"
Annesi Derya Tuna'dan bahseden İdo Tatlıses, "Annem çok iyi bir babaanne oldu. Sanki annem 2 tane doğurmuş gibi... Aynı şekilde Yasemin'in annesi de öyle. Bir gün at, bir gün eşek oluyorlar. Ev, deliler hastanesine döndü" dedi. Sözlerine devam eden İdo Tatlıses, "Çocukların dedeleriyle de araları iyi. Babam bir güldürme formülü bulmuş, çocukları güldürüyor" dedi.