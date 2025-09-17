İbrahim Tatlıses'İn oğlu İdo ikizlerinin yaşadıkları kalp sorunu hakkında konuştu: İnsanın kendi çocuğuyla sınanması bambaşka bir şeymiş

Sosyetik güzel Yasemin Şefkatli ile evli olan İdo Tatlıses, ikizlerinin doğumdan hemen sonra kalp sorunu yaşamaları için şu cümleleri kurdu, "Çocuğumun sağlığı için doktor "çok iyi" dediğindeki şükrümü anlatamam, onu benle yaşamanız lazım. Annemde ve babamda bazı sorunlar yaşadım, ama o zamanlar çocuktum, kendi çocuğumla alakalı olunca, insanın kendi çocuğuyla sınanması bambaşka bir şeymiş." '