Simge İstanbul konserinde kendini hayran bıraktı...

Göcek tatilinin ardından sahnelere dönen Simge, İstanbul konserinde sevenlerine müzik dolu bir gece yaşattı. 27 Eylül’de sezonun finalini yapacak olan popçu, “Çok özel bir gece olacak” dedi.

Giriş Tarihi :15 Eylül 2025
Annesiyle birlikte Göcek'te geçirdiği huzurlu bir haftalık tatilin ardından sahnelere dönen Simge, önceki akşam İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde, Simge dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten keyif aldığı özel repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

27 EYLÜL'E HAZIRLANIYOR
Genç popçu bu sezonun son açık hava konserini 27 Eylül Cumartesi akşamı İstanbul'da verecek. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği bu konser, sezonun en görkemli finali olmaya aday. Simge bu konser için çok özel bir hazırlık yaptığını söyledi.

