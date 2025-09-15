Simge İstanbul konserinde kendini hayran bıraktı...

Annesiyle birlikte Göcek'te geçirdiği huzurlu bir haftalık tatilin ardından sahnelere dönen Simge, önceki akşam İstanbul'da sevenleriyle buluştu. Tüm biletlerin günler öncesinden tükendiği konserde, Simge dünden bugüne hit olmuş şarkılarının yanı sıra sahnede söylemekten keyif aldığı özel repertuvarıyla müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.



27 EYLÜL'E HAZIRLANIYOR

Genç popçu bu sezonun son açık hava konserini 27 Eylül Cumartesi akşamı İstanbul'da verecek. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği bu konser, sezonun en görkemli finali olmaya aday. Simge bu konser için çok özel bir hazırlık yaptığını söyledi.