Melisa’dan yeni yaş açıklaması...

Melisa Döngel, önceki gece Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Doğum gününü kutlayan Döngel, basın mensupları ile de sohbet etti. Döngel, "Arkadaşlarım bana kutlama yapmış. Melisa büyüyor, yaş alıyor" dedi.



"AŞKA KAPIM AÇIK"

Geçtiğimiz ay sevgilisi Samir Balkan'dan ayrılan Döngel, "Hayırlısı olsun. Ayrılık kararı aldık, dostça bitti. Herkesin hayatı ve yolu farklı olabiliyor bazen. Fikir ayrılıklarına girdik" diye konuştu. Ünlü oyuncu, "Aşka kapılarınız kapalı mı?" sorusuna ise "Asla değil" diyerek gülümsedi.