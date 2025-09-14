Nilsu Berfin Aktaş: “Beni Gigi Hadid’e benzetmeleri çok hoşuma gidiyor”

Güzelliği ile herkesi büyüleyen Nilsu Berfin Aktaş, önceki gün Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın a Para'daki "Biz Bize" programında samimi açıklamalar yaptı. Sosyal medyada dünyaca ünlü isim Gigi Hadid'in kopyası olarak anılan Aktaş, "Beni Gigi Hadid'e benzetiyorlar. Çok güzel bir kadın... Beni benzetmeleri de çok hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu.

SAÇLARIM TOTEMLİ!

Hayattaki totemlerinde de bahseden Aktaş, "Saç rengim totemim. Yine uğurlu saç rengimi yaptım. Roller için görüşmeye gittiğimde beni çok Avrupai buluyorlardı. Ben de bir sinirle saçımı rengini koyu yaptım. Ertesi gün iş aldım. O yüzden bu benim uğurlu saç rengim." dedi.