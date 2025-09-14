SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Nilsu Berfin Aktaş: “Beni Gigi Hadid’e benzetmeleri çok hoşuma gidiyor”

A Para’nın “Biz Bize” programında samimi açıklamalar yapan Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medyada Gigi Hadid’e benzetilmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Ayrıca, uğurlu saç renginin kariyerinde şans getirdiğini anlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Eylül 2025
Nilsu Berfin Aktaş: Beni Gigi Hadid’e benzetmeleri çok hoşuma gidiyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Güzelliği ile herkesi büyüleyen Nilsu Berfin Aktaş, önceki gün Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın a Para'daki "Biz Bize" programında samimi açıklamalar yaptı. Sosyal medyada dünyaca ünlü isim Gigi Hadid'in kopyası olarak anılan Aktaş, "Beni Gigi Hadid'e benzetiyorlar. Çok güzel bir kadın... Beni benzetmeleri de çok hoşuma gidiyor." şeklinde konuştu.

SAÇLARIM TOTEMLİ!
Hayattaki totemlerinde de bahseden Aktaş, "Saç rengim totemim. Yine uğurlu saç rengimi yaptım. Roller için görüşmeye gittiğimde beni çok Avrupai buluyorlardı. Ben de bir sinirle saçımı rengini koyu yaptım. Ertesi gün iş aldım. O yüzden bu benim uğurlu saç rengim." dedi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’de mutlak butlan paniği! 81 ilin örgüt üyelerini Ankara’ya topladılar! Şaibeli kurultay şikayetçileri konuştu: Bu CHP’lilerin davası
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
Ocak 2026 zam senaryosu netleşiyor: Emekliye, memura yüzde 17.66’ya varan artış gündemde!
Dolmabahçe’de yeni transferler sahnede! Beşiktaş - Başakşehir: 2-1 | MAÇ SONUCU
RTÜK Başkanı Şahin, Merdan Yanardağ’ın Alevilerin haini çoktur sözlerine tepki gösterdi!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç’a veda! Başkan Erdoğan’dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Eylül yağmurları kapıda! İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün verdi | Bugün hava nasıl olacak?
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Buradan geri dönüş olmayacak!
Filistin: Gazze’de soykırım suçu işleniyor
ABD Başkanı Trump’tan NATO ülkelerine ve tüm dünyaya mektup! Rusya’ya yaptırım Çin’e gümrük vergisi
Olimpiyat’tan Frankfurt’a mesaj! Eyüpspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Tam yol Gazze’ye! Küresel Sumud Filosu’na katılan tekneler Tunus’tan yola çıktı
Sinüzit sonbaharın kabusu: Burun tıkanıklığı, baş ağrısı ve halsizlikle hayatı zorlaştırıyor
Başkan Erdoğan’a Togg’un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F’nin özellikleri neler?
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail’e ve terör örgütü YPG/SDG’ye ayar
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden Mossad Hamas’a saldırmak istemedi iddiası
AK Parti, İstanbul’da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Kadıköy’de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları