SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

İbrahim Tatlıses’in torunu Emir’in bahçede böcek ısırığı şikayeti

İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, sosyal medyadan yaptığı son paylaşımla takipçilerini endişelendirdi. Şefkatli, "Çocukları bir şeyler ısırdı. Kaşına kaşına bir hal olduk." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Eylül 2025
İbrahim Tatlıses’in torunu Emir’in bahçede böcek ısırığı şikayeti

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları Emir ve Ayel, daha önce gözlerindeki sağlık sorunları nedeniyle operasyon geçirmişti. Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, bu kez de oğullarının yaşadığı yeni bir sıkıntıyı sosyal medyada paylaştı.

Şefkatli, Emir'in bacağını bahçede bir böceğin ısırdığını söyledi. Sürekli kaşınan minik Emir'in göğüs bölgesinde de benzer şikayetler olduğu öğrenildi. Oğullarını bir şeyin ısırdığını söyleyen Şefkatli, "Emir'in bacağını 3 gün önce bir şey ısırdı bahçede... Yara gibi oldu sürekli kaşınıyor. Bir de bu göğsünün üstü sürekli kaşınıyor diye krem sürdüm." diye konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan BM’deki Filistin oturumu öncesi kritik kabul
RTÜK Başkanı Şahin, Merdan Yanardağ’ın Alevilerin haini çoktur sözlerine tepki gösterdi!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç’a veda! Başkan Erdoğan’dan taziye: Ömrünü devlete ve millete hizmete adadı! Başkan tabutu omzunda taşıdı...
Dolmabahçe’de yeni transferler sahnede! Beşiktaş - Başakşehir: 2-1 | MAÇ SONUCU
Eylül yağmurları kapıda! İstanbullular dikkat! Meteoroloji gün verdi | Bugün hava nasıl olacak?
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Buradan geri dönüş olmayacak!
Filistin: Gazze’de soykırım suçu işleniyor
ABD Başkanı Trump’tan NATO ülkelerine ve tüm dünyaya mektup! Rusya’ya yaptırım Çin’e gümrük vergisi
Olimpiyat’tan Frankfurt’a mesaj! Eyüpspor - Galatasaray: 0-2 | MAÇ SONUCU
Tam yol Gazze’ye! Küresel Sumud Filosu’na katılan tekneler Tunus’tan yola çıktı
Başkan Erdoğan’a Togg’un yeni satışa çıkan modeli teslim edildi! 3 farklı donanım 2 yeni renk | T10F’nin özellikleri neler?
Suriye tek bir zerre toprak vermeyecek! Ahmed Şara’dan İsrail’e ve terör örgütü YPG/SDG’ye ayar
CHP’li Bayrampaşa Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding’e kara para operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding’deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi’ne kayyum
İsrail Katar hezimetine kılıf arıyor! ABD gazetesinden Mossad Hamas’a saldırmak istemedi iddiası
AK Parti, İstanbul’da 30 yaş üstü öğrencilerin indirimli ulaşım hakkını tekrar mahkemeye taşıyacak!
Can Holding’in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan’dan ’12 Dev Adam’a tebrik telefonu! Sonu şampiyonluk olsun
Kadıköy’de hocalardan sürpriz! TFF saatin değiştiğini duyurdu! Yeni transferler ve ilk 11 kararları
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış