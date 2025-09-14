İbrahim Tatlıses’in torunu Emir’in bahçede böcek ısırığı şikayeti

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in ikiz torunları Emir ve Ayel, daha önce gözlerindeki sağlık sorunları nedeniyle operasyon geçirmişti. Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli, bu kez de oğullarının yaşadığı yeni bir sıkıntıyı sosyal medyada paylaştı.

Şefkatli, Emir'in bacağını bahçede bir böceğin ısırdığını söyledi. Sürekli kaşınan minik Emir'in göğüs bölgesinde de benzer şikayetler olduğu öğrenildi. Oğullarını bir şeyin ısırdığını söyleyen Şefkatli, "Emir'in bacağını 3 gün önce bir şey ısırdı bahçede... Yara gibi oldu sürekli kaşınıyor. Bir de bu göğsünün üstü sürekli kaşınıyor diye krem sürdüm." diye konuştu.