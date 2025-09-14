PODCAST CANLI YAYIN
Alya, Yılmaz Kunt ile ayrıldığını açıkladı: “Helalleşerek ayrıldık”

Şarkıcı Alya, Etiler'de görüntülendiği gece sevgilisi Yılmaz Kunt ile yollarını ayırdığını ilk kez açıkladı. “İki aydır deniyorduk, ayrılığı ben istedim.” diyen Alya, ayrılık sonrası iletişimlerinin sürdüğünü belirtti.

14 Eylül 2025
Şarkıcı Alya, önceki gece Etiler'de bir mekandan çıkarken görüntülendi. Çıkışta basın mensuplarıyla sohbet eden Alya, sevgilisi Yılmaz Kunt ile ayrıldığını ilk kez açıkladı.

Ünlü şarkıcı, "Evet, son röportajdan sonra ayrılık kararı aldık. Ama helalleşerek ayrıldık. Biz zaten iki aydır yürütmeye çalışıyorduk, ayrılığı ben istedim. Denedik ve geleceğe dair aynı fikirlerde buluşamadık. Ama hala iletişim halindeyiz." diye konuştu. Alya ve Yılmaz Kunt'un bir süre önce beraber yaşadığı eve hırsız girmiş ve ikili en son bu haberle anılmıştı.

