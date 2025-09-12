SON DAKİKA
Nilperi Şahinkaya sevenlerini korkuttu: "Annemsiz yapamıyorum"

Kanser hastalığından dolayı annesini toprağa veren oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabı üzerinden korkutan bir paylaşımda bulundu. Şahinkaya’nın “Beni affedin” yazılı notu görenleri endişelendirdi.

12 Eylül 2025
Nilperi Şahinkaya sevenlerini korkuttu: Annemsiz yapamıyorum

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın vefatıyla adeta yıkıldı. 31 Ağustos'ta hayatını kaybeden Meltem Vural, uzun süredir kanserle mücadele ediyordu. 37 yaşındaki Nilperi Şahinkaya, annesinin vefatını sosyal medya hesabından duyurarak üzücü haberi takipçileriyle paylaşmıştı. Vural, 1 Eylül'de son yolculuğuna uğurlandı.

İstanbul Levent'teki Afet Yolal Camii'nde düzenlenen cenaze törenine, Şahinkaya'nın meslektaşları da katılarak yalnız bırakmamıştı. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren ve duygusal paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, son mesajıyla takipçilerini endişelendirdi.

Şahinkaya annesi ile bu fotoğrafı paylaşıp dakikalar içinde sildi (Sosyal medya ekran görüntüsü)Şahinkaya annesi ile bu fotoğrafı paylaşıp dakikalar içinde sildi (Sosyal medya ekran görüntüsü)


SEVENLERİNİ KORKUTTU!

Şahinkaya, gece yarısı annesiyle birlikte çekilen bir fotoğrafını paylaşarak, "Canlarım ben annemsiz yapamıyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim. Beni affedin." notunu düştü.

Mesajını kısa sürede silen Şahinkaya, sevenlerini korkutmuş oldu. Şahinkaya'dan bu paylaşımdan sonra haber alınamazken, 5 yıl aşk yaşadığı eski sevgilisi Emre Yusufi'den açıklama geldi. Zor günler geçiren Şahinkaya'yı annesinin cenazesinde de yalnız bırakmayan Yusufi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Her şey yolunda" ifadelerini kullandı.

Gece boyunca sosyal medyada binlerce kişi Nilperi Şahinkaya için destek mesajları paylaştı.

