Galatasaray'ın transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, Türk mutfağını çok seviyor. Eşi İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de futbol oynadığı dönemde Manchester şehriyle ilgili söylediği, "Manchester'da her yerde korkunç yemekler var. İyi bir restoran bulmak için çok yoruldum. Belki Londra'da iyi restoranlar var ama Manchester'da yok üzgünüm." cümlesi ile İngiltere'de büyük tartışmalara neden olmuştu.
İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Gündoğan Türk mutfağına hayran kaldı (Sosyal medya ekran görüntüsü)
TRANSFERE ÇOK SEVİNDİ
Galatasaray taraftarının yeni gözde 'yenge'si Sara Gündoğan'ın eşi İlkay Gündoğan'ın transferine çok sevindiği, Türk kültürünü ve mutfağını çok sevdiği öğrenildi. Sara Gündoğan, özellikle lahmacun ve künefe hastası... Fransa'da doğan ve küçük yaşlarını İtalya'da geçiren Sara Gündoğan; TV sunucusu, model ve aynı zamanda birçok filmde rol alan bir isim...
İlkay Gündoğan (İHA)
İlkay Gündoğan, Galatasaray'a gelmek için maddi olarak büyük fedakarlık gösterdi.
İlkay Gündoğan (AA)
Güzelliği ile baş döndüren yenge, İstanbul'a çabuk alışacak gibi duruyor.