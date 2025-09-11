Galatasaray'ın transfer ettiği dünyaca ünlü futbolcu İlkay Gündoğan'ın eşi Sara Gündoğan, Türk mutfağını çok seviyor. Eşi İlkay Gündoğan'ın Manchester City'de futbol oynadığı dönemde Manchester şehriyle ilgili söylediği, "Manchester'da her yerde korkunç yemekler var. İyi bir restoran bulmak için çok yoruldum. Belki Londra'da iyi restoranlar var ama Manchester'da yok üzgünüm." cümlesi ile İngiltere'de büyük tartışmalara neden olmuştu.

İlkay Gündoğan’ın eşi Sara Gündoğan Türk mutfağına hayran kaldı (Sosyal medya ekran görüntüsü)