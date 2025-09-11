Grammy ödüllü DJ Black Coffee 11 Ekim’de İstanbul’da sahne alacak

Dünyaca ünlü Grammy ödüllü DJ ve prodüktör Black Coffee, 11 Ekim 2025'te İstanbul'da elektronik müzik tutkunlarıyla yeniden buluşuyor. Uluslararası sahnelerin zirvesine uzanan sanatçı, ödüllü müzikal vizyonunu Zincirlikuyu'daki bir AVM'nin büyüleyici atmosferinde sunmaya hazırlanıyor.

2025 yılında ilk kez İstanbul'a gelecek olan Black Coffee'nin hayranları performansını dinlemek için sabırsızlanıyorlar. Black Coffee, derin house tınılarını Afrika köklerinden gelen ritmik dokularla harmanlayarak yarattığı kendine özgü tarzıyla milyonlarca dinleyiciyi kendisine hayran bırakıyor.