Şevval Şahin’in Ticaret Bakanlığı’na ait araç kartı kullanımı gündemde: Bakanlıktan yasadışı açıklaması geldi

Şevval Şahin, 2018 yılında güzellik yarışmasını kazanarak kısa sürede üne kavuştu. Kazandığı yarışmadan sonra dikkatleri üzerine çeken güzel manken, sosyal medyada da aktiflik göstermeye başlamıştı. Her paylaşımıyla olay olan Şevval Şahin dikkatleri üzerine çekiyordu. Tescilli güzel, son olarak geçtiğimiz gün Bebek'te arkadaşları ile eğlenmeye çıkmıştı.

Kız arkadaşlarıyla felekten bir gece çalan manken, çıkışta sevgilisi Burak Ateş'in kendisine tahsis ettiği özel korumalı ve şoförlü araçla oradan ayrıldı. Şahin'in arabasının camında Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 'resmi hizmete mahsustur' yazılı kart olması dikkat çekmişti.

Konuya ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu araç tanıtım kartının yasa dışı kullanım olduğu belirtildi.