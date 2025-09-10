PODCAST CANLI YAYIN
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya ilk kez birlikte görüntülendi

Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çifti, Etiler'de dostlarıyla akşam yemeği çıkışı objektiflere yakalandı. Aşk sorularını yanıtsız bırakan Dalkılıç, burnundan geçirdiği 11 ameliyatla ilgili açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi :10 Eylül 2025
Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çifti, aylar önce birlikte verdikleri bir pozun ardından aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. İkili, ilk kez önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Dostlarıyla yemek yiyen çift, çıkışta kendilerine yöneltilen aşk soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Dalkılıç, burnundan geçirdiği 11 operasyon hakkında açıklama yaparak, "Gördüğünüz gibi... Geçmiş bir durum yok. Doktorlarla oturuyoruz ve sık sık istişare ediyoruz. Komple geçince siz de öğrenirsiniz zaten." ifadelerini kullandı.

