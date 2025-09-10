Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya çifti, aylar önce birlikte verdikleri bir pozun ardından aşk iddialarıyla gündeme gelmişti. İkili, ilk kez önceki akşam Etiler'de objektiflere yansıdı. Dostlarıyla yemek yiyen çift, çıkışta kendilerine yöneltilen aşk soruları karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

Murat Dalkılıç ve Özgü Kaya ilk kez birlikte görüntülendi (Takvim.com.tr)

Dalkılıç, burnundan geçirdiği 11 operasyon hakkında açıklama yaparak, "Gördüğünüz gibi... Geçmiş bir durum yok. Doktorlarla oturuyoruz ve sık sık istişare ediyoruz. Komple geçince siz de öğrenirsiniz zaten." ifadelerini kullandı.

