Önce adliye sonra düğün! Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan boşandıktan kısa bir süre sonra yan yana görüldü...

Yasemin Özilhan... Türkiye onu Yasemin Ergene olarak tanıdı. Rol aldığı dizinin çekim mekanı olan hastanede, aşkı yakaladı. Hastanenin sahibi olan Özilhan Ailesi'nin veliahdı İzzet Özilhan ile evlendi. Sosyeteye adım attı. İki kız çocuğu dünyaya getirdi. Bu sırada kılığı kıyafeti değişmeye başladı. Dünyaca ünlü markaların Türkiye temsilcisi haline geldi. Çantaları ayakkabıları yüzbinlerce lira değerindeydi. Ancak Yasemin'in peri masalı 14 yılda bitti. Ünlü çiftten boşanma haberi geldi. İkilinin 3 Eylül günü tek celsede boşandığı belirtildi. Adliyeden düğüne (Takvim.com.tr)

Herkes jet boşanmayı konuşurken Ergene ile Özilhan ortak arkadaşlarının düğün töreninde görüntülendi. İkili, yakın dostları Can Tursan ile Alara Sıracı'nın Göcek'teki düğününe gitti. İkili, yanyana fotoğraf vermedi fakat etraflarındaki onlarca cep telefonu kamerasından kaçamadı. Gelin ile damat davetlileri selamlarken Ergene ile eski eşi İzzet Özilhan da yan yana bu seramoniye tanıklık etti.



Bu arada çiftin şahidi ise Yasemin Ergene'nin eski kayınpederi ünlü iş insanı Tuncay Özilhan oldu.