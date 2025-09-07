Oyunculuktan yönetmenliğe...

SON DAKİKA
Oyunculuğuyla tanınan Alina Boz, bu kez kamera arkasına geçti. "Adako" adlı kısa filmiyle yönetmenlik ve yapımcılık koltuğuna oturan Boz, dikkat çekmemek için afişte eşi Umut Evirgen’in soyadını kullandı. Kadın dönüşümünü anlatan film, Altın Portakal’da yarışacak.

07 Eylül 2025
Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla dikkat çeken Alina Boz, bu kez yönetmen koltuğuna geçti. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde eğitimine devam eden Alina Boz, hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği 10 dakikalık kısa film olan "Adako"da farklı bir tercih yaptı. Oyuncu kimliğiyle dikkat çekmemek için, film afişinde ve künyesinde eşi Umut Evirgen'in soyadını kullanan oyuncu, bu hareketi ile de herkesi şaşırttı. Bir kadının dönüşüm öyküsünü konu alan "Adako" filminde başrolleri Gizem Aydın ve Özgür Emre Yıldırım üstleniyor. 62. Altın Portakal Film Festivali'ne de aday olan film, güçlü hikâyesiyle dikkat çekecek yapımlar arasında gösteriliyor


