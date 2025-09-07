Oyunculuktan yönetmenliğe...

Güzelliğinin yanı sıra oyunculuğuyla dikkat çeken Alina Boz, bu kez yönetmen koltuğuna geçti. Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü'nde eğitimine devam eden Alina Boz, hem yapımcılığını hem de yönetmenliğini üstlendiği 10 dakikalık kısa film olan "Adako"da farklı bir tercih yaptı. Oyuncu kimliğiyle dikkat çekmemek için, film afişinde ve künyesinde eşi Umut Evirgen'in soyadını kullanan oyuncu, bu hareketi ile de herkesi şaşırttı. Bir kadının dönüşüm öyküsünü konu alan "Adako" filminde başrolleri Gizem Aydın ve Özgür Emre Yıldırım üstleniyor. 62. Altın Portakal Film Festivali'ne de aday olan film, güçlü hikâyesiyle dikkat çekecek yapımlar arasında gösteriliyor



Boz, bir yandan eğitimine bir yandan da sektördeki işine devam ediyor.