Mauro Icardi’nin milyonluk aracı kazaya karıştı! Otomobil paramparça oldu

Galatasaray 'ın Arjantin li yıldız futbolcusu Mauro Icardi 'nin milyonlarca lira değerindeki lüks aracı, önceki gece saatlerinde şehrin en işlek alışveriş merkezlerinden birinin önünde zincirleme bir trafik kazasına karıştı. Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez (Takvim.com.tr)

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay, dün gece saatlerinde kalabalık bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.



Mauro Icardi (Takvim.com.tr)







Görgü tanıklarının ifadelerine göre; Icardi'nin lüks aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle başka araçlarla çarpıştı ve zincirleme kazaya yol açtı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, kazanın sebebini araştırmak üzere olay yerinde inceleme başlattı.