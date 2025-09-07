SON DAKİKA
Mauro Icardi'nin milyonluk aracı kazaya karıştı! Otomobil paramparça oldu

Mauro Icardi’nin milyonlarca lira değerindeki lüks aracı, önceki gece zincirleme bir trafik kazasına karıştı. İcardi’nin araçta olmadığı ama maddi hasar meydana geldiği öğrenildi

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :07 Eylül 2025
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin milyonlarca lira değerindeki lüks aracı, önceki gece saatlerinde şehrin en işlek alışveriş merkezlerinden birinin önünde zincirleme bir trafik kazasına karıştı.

Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez (Takvim.com.tr)Mauro Icardi ve sevgilisi China Suarez (Takvim.com.tr)

Edinilen bilgilere göre; kaza anında ünlü futbolcunun araçta bulunmadığı öğrenildi.

Milyonluk araç paramparça (Sosyal Medya)Milyonluk araç paramparça (Sosyal Medya)

İNCELEME BAŞLATILDI
Olay, dün gece saatlerinde kalabalık bir alışveriş merkezinin önünde meydana geldi.

Mauro Icardi (Takvim.com.tr)Mauro Icardi (Takvim.com.tr)


Görgü tanıklarının ifadelerine göre; Icardi'nin lüks aracı, henüz belirlenemeyen bir nedenle başka araçlarla çarpıştı ve zincirleme kazaya yol açtı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Polis ekipleri, kazanın sebebini araştırmak üzere olay yerinde inceleme başlattı.