Yasemin Yürük Manifest hakkında konuştu: ’’Umarım bizim gibi dağılmazlar’’

Yasemin Yürük, önceki akşam Kuruçeşme'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi. Spor giyim tarzıyla dikkat çeken Yürük, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Yürük, "Eğitmenim ben artık. Dersten çıktım ve direk arkadaşlarımın yanına geldim. Ama tabii ki şarkı söylemeyi bırakmadım. Ben uzun süre ara verdiğim için birazcık daha pişmek istiyorum. Hazırladığımız şarkılar var ama hemen çıkartmayacağım." dedi.

Yasemin Yürük (Takvim.com.tr)

Şarkıcı, "Hepsi" grubunun dağılması ile birlikte uzun yıllardır şarkı çıkartmamıştı. Son dönemde "Hepsi" grubunu örnek alan yeni bir oluşum içerisinde olan "Manifest" grubunun başarısını da değerlendiren Yürük, "Hepsi çok tatlı ve başarılı kızlar. Çok da güzel ilerliyorlar. Umarım bizim gibi dağılmazlar. Çizgilerini bozmasınlar umarım. 6 kız aynı eve taşınmışlar ama çok doğru bir karar mı bilmiyorum. Umarım kendilerini tüketmezler." diye konuştu.

"Grup Hepsi" 2009 yılında Gülçin Ergül'ün ayrılmasının ardından dağılmıştı.

Türkiye'nin kız grubu Manifest, son dönemde hayran kitlesini giderek artırdı.

Yürük, zaman zaman gruptan ayrılan Gülçin Ergül'e sitem dolu sözler sarf ediyor.