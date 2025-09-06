Vildan Atasever’den bebek müjdesi: 5 aylık hamile, erkek bebek bekliyor

2021 yılında dünya evine giren ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem'den heyecanlandıran bir haber geldi. Güzel oyuncunun hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin müjdeli haberi yakın çevresi aracılığıyla duyuldu.

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Vildan Atasever, hamileliğinde beşinci ayına girdi. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. Bu güzel haber, çiftin hem sevenlerini hem de yakın dostlarını mutlu etti.

Atasever, önümüzdeki aylarda bebek hazırlıklarıyla gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.