Vildan Atasever’den bebek müjdesi: 5 aylık hamile, erkek bebek bekliyor

2021 yılında Mehmet Erdem’le evlenen oyuncu Vildan Atasever’in hamile olduğu ortaya çıktı. Beşinci ayında olan Atasever’in bir erkek bebek beklediği öğrenildi. Müjdeli haber, çiftin yakın çevresi tarafından paylaşıldı.

Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
2021 yılında dünya evine giren ünlü oyuncu Vildan Atasever ile şarkıcı Mehmet Erdem'den heyecanlandıran bir haber geldi. Güzel oyuncunun hamile olduğu ortaya çıktı. Ünlü çiftin müjdeli haberi yakın çevresi aracılığıyla duyuldu.

Çifte yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Vildan Atasever, hamileliğinde beşinci ayına girdi. Bebeğin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi. Bu güzel haber, çiftin hem sevenlerini hem de yakın dostlarını mutlu etti.

Atv'de yayınlanan Aile Saadeti'nin Tülay'ı Vildan Atasever'in, 5 aylık hamile olduğu öğrenildi. Mehmet Erdem'le evli olan Atasever'in erkek çocuğu olacak.

Atasever, önümüzdeki aylarda bebek hazırlıklarıyla gündemde kalmaya devam edecek gibi görünüyor.

