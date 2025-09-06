Türk yıldızlar Bişkek’te buluştu: Türk Film Günleri’ne büyük ilgi

Türkiye'nin yıldız oyuncuları,geçtiğimiz gün Bişkek'te düzenlenen "Türkiye Kırgızistan Türk Film Günleri"ne katıldı. Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te başlayan, "9. Türk Filmleri Haftası" etkinliğine; Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay, Damla Sönmez, Anıl Altan, Duygu Mercan, Barış Kılıç gibi isimler de katıldı. Ünlü isimler festivalde büyük ilgi gördü. Birol Güven, plaket alırken objektiflere böyle poz verdi (Takvim.com.tr)GURURLU SÖZLER

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, "Türk dizileri bugün 150'den fazla ülkeye ihraç ediliyor. Dünyada yaklaşık 1 milyar insan düzenli olarak Türk dizilerini izliyor. Bugün buraya Türk sinemasının çok güzel örneklerini getirdik. Amacımız, kardeşliğimizi, birlikteliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmek." dedi.

Ülkemizden birçok ünlü oyuncunun katıldığı törende, sanat camiasının önemli iismleri ödüllere layık görüldü.