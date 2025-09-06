Kate Middleton görevine yeni imajıyla döndü

Galler Prensi William ile Prenses Kate Middleton, yaz tatilinin ardından geçtiğimiz gün kraliyet görevlerine geri döndü. Çift, 4 Eylül'de Middleton'ın 2013'ten beri yöneticiliğini üstlendiği Doğal Tarih Müzesi'nin yenilenen bahçesini ziyaret ederek müzenin projelerini tanıttı. Bu etkinlik aynı zamanda çiftin, çocuklarının 3 Eylül'de okula başlamasının ardından gerçekleştirdikleri ilk resmi ortak program oldu.

GÖREVE YENİ İMAJIYLA DÖNDÜ

Etkinlikte dikkat çeken detay ise Prenses Kate'in yeni saçları oldu. Kate, uzun süredir koyu renkte olan saçlarını değiştirerek daha sarı ve canlı bir renk ile halkın karşısına çıktı. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Prenses Kate' in yeni görüntüsü ziyareti gölgede bıraktı.