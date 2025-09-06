PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Kate Middleton görevine yeni imajıyla döndü

Yaz tatilinin ardından kraliyet görevlerine geri dönen Prens William ve Prenses Kate, ilk ziyaretlerini Doğal Tarih Müzesi’ne gerçekleştirdi. Etkinliğe Prenses Kate’in yenilenen saç rengi damga vurdu. Uzun süredir koyu tonlarla görüntülenen Kate, daha sarı ve canlı tonları tercih ederek yeni tarzıyla dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
Kate Middleton görevine yeni imajıyla döndü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galler Prensi William ile Prenses Kate Middleton, yaz tatilinin ardından geçtiğimiz gün kraliyet görevlerine geri döndü. Çift, 4 Eylül'de Middleton'ın 2013'ten beri yöneticiliğini üstlendiği Doğal Tarih Müzesi'nin yenilenen bahçesini ziyaret ederek müzenin projelerini tanıttı. Bu etkinlik aynı zamanda çiftin, çocuklarının 3 Eylül'de okula başlamasının ardından gerçekleştirdikleri ilk resmi ortak program oldu.

GÖREVE YENİ İMAJIYLA DÖNDÜ

Etkinlikte dikkat çeken detay ise Prenses Kate'in yeni saçları oldu. Kate, uzun süredir koyu renkte olan saçlarını değiştirerek daha sarı ve canlı bir renk ile halkın karşısına çıktı. Yeni imajıyla dikkatleri üzerine çeken Prenses Kate' in yeni görüntüsü ziyareti gölgede bıraktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP’nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i desteklememi istedi
Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete’de! Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni isim
Can Borcu
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...’’
YSK açıkladı: İstanbul’daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Fatih Aydın’ın ölüm sebebi ne? Esra Erol canlı yayında otopsi raporunu açıkladı: İncelenen kemiklerde...
Şehidimiz var! Polis Memuru Mustafa Karapınar silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018’de şehit olmuş
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: CHP’yi adliye koridorlarından kurtaracağız
Trump imzayı attı! Pentagon’un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar’dan CHP’ye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptı
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?