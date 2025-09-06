PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Saklambaç Haberleri

Alişan’dan samimi itiraf: ''Özcan Deniz’in yanındayız''

Çubuk Kültür ve Turşu Festivali’nde 80 bin kişiye konser veren Alişan, sahne sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıllar sonra Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz’le tesadüfen bir araya geldiklerini anlatan ünlü türkücü, “Konu ailesine geldi, biz dostları olarak Özcan’ın yanındayız.” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :06 Eylül 2025
Alişan’dan samimi itiraf: ’’Özcan Deniz’in yanındayız’’

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Alişan, önceki gün Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin açılış gününde sahne aldı. Alişan, alanı dolduran yaklaşık 80 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Gazetecilerle sohbet eden Alişan, Özcan Deniz ile yıllar sonra gerçekleşen buluşmasından bahsetti.

Ünlü türkücü, "Bir abimin yanına gitmiştim, Mahsun Kırmızıgül de oradaydı. Sohbet ederken Özcan Deniz'i andık, beş dakika sonra o da eşiyle içeri girdi. Tamamen tesadüftü. Konu biraz Özcan'ın ailesiyle olan sorunlarına geldi. Biz Özcan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz, bir süredir aile problemleriyle uğraşıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
CHP’nin şaibeli kurultayı: TBMM odasında 100 bin TL rüşvet! CHP’nin eski Bitlis İl Başkanı Veysi Uyanık oyunu anlattı | Ekrem İmamoğlu Özgür Özel’i desteklememi istedi
Başkan Erdoğan imzaladı atama kararları Resmi Gazete’de! Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcılığına yeni isim
Can Borcu
Yeni sosyal konutta gençlere ve 3 çocuklu ailelere kontenjan! TOKİ’nin yüzde 25 indirim kampanyası başlıyor...
Maduro’dan Trump’ın tehdidine sert yanıt: Venezuela saldırıya uğrarsa...’’
YSK açıkladı: İstanbul’daki CHP kongreleri kaldığı yerden devam edecek | İl yönetimi kararına itiraz reddedildi
Fatih Aydın’ın ölüm sebebi ne? Esra Erol canlı yayında otopsi raporunu açıkladı: İncelenen kemiklerde...
Şehidimiz var! Polis Memuru Mustafa Karapınar silah kazası sonucu şehit oldu: Babası da 2018’de şehit olmuş
Zelenskiy duyurdu: Avrupalı askerler Ukrayna yolcusu!
Terör örgütü PKK/YPG ateşle oynuyor! Suriye-Türkiye sınırı boyunca ikmal hatları ve tünel çalışması
CHP yarıldı! Yeni parti iddiası: Yola devam ederiz... Nerede bina baktılar?
Pazartesi günü okullar saat kaçta başlayacak? İstanbul Valiliği duyurdu: 3 milyon öğrenci ve 171 bin öğretmen ders başı yapacak
Gürsel Tekin pazartesi günü CHP İstanbul il binasına gideceğini açıkladı | Video yayımladı: CHP’yi adliye koridorlarından kurtaracağız
Trump imzayı attı! Pentagon’un ismi değişiyor: Savaş mesajında Pete Hegseth detayı
Galatasaray’a Milli Takım’dan çifte yıldız!
Firari Can Dündar’dan CHP’ye sokak aklı! Darbe çağrısı yaptı
Fenerbahçe’ye Real Madrid’den 2 yıldız birden!
Canan Kaftancıoğlu bombası! Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel’i kızdıracak!
SDG/YPG kaşınıyor! İsrail Suriye sözü mü verdi? Tom Barrack’ın çelişkisi | YPG’den bölücü tehditler ve kirli temaslar
SSK, Bağkur emekli maaşına yeni formül: Maaşı 16.881, 18.000, 20.000, 21.000, 22.000 olanlar kaç TL zam alacak?