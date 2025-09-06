Alişan’dan samimi itiraf: ’’Özcan Deniz’in yanındayız’’

Alişan, önceki gün Çubuk Kültür ve Turşu Festivali'nin açılış gününde sahne aldı. Alişan, alanı dolduran yaklaşık 80 bin kişiye unutulmaz bir gece yaşattı. Gazetecilerle sohbet eden Alişan, Özcan Deniz ile yıllar sonra gerçekleşen buluşmasından bahsetti.

Ünlü türkücü, "Bir abimin yanına gitmiştim, Mahsun Kırmızıgül de oradaydı. Sohbet ederken Özcan Deniz'i andık, beş dakika sonra o da eşiyle içeri girdi. Tamamen tesadüftü. Konu biraz Özcan'ın ailesiyle olan sorunlarına geldi. Biz Özcan'ın yanındayız." ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz, bir süredir aile problemleriyle uğraşıyor.