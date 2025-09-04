PODCAST CANLI YAYIN
Pelin Akil boşanma sonrası Şamdan Plus’a konuştu: “Yeni başlangıçlar ve sürpriz şarkı yolda”

İki çocuk babası Anıl Altan’dan ayrılan Pelin Akil, özel hayatındaki dönüşümü ve müzik kariyerine adım atacağını Şamdan Plus’a açıkladı. Akil, “Önüme bakarken heyecan duyuyorum” diyerek sürpriz şarkısını müjdeledi.

04 Eylül 2025
Ünlü oyuncu Pelin Akil, iki çocuğunun babası Anıl Altan'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Şamdan Plus'a konuştu. Derginin kapağında da yer alan Pelin Akil, ayrılık sonrası yaşadıklarını, "Özel hayatımdaki değişim bana büyük bir dönüşüm getirdi. Yeni başlangıçların, yeni projelerin ve biraz da kendime daha çok yer açacağım bir dönemin eşiğindeyim. Hem geçmişin yorgunluğunu bırakıyorum hem de önüme bakarken heyecan duyuyorum" sözleriyle ifade etti. Bu sözlerine bakılırsa evlilik onu çok yormuş ve derin izler de bırakmış.

ŞARKICI OLACAK

Akıl, "Müzikle ilgili bir şey yapmadan bu hayattan gitmek istemem. Şu an kalbimi en çok çarptıran şeylerden biri müzik. Uzun zamandır içimde tuttuğum o isteği artık daha fazla ertelemek istemiyorum. Sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum; çok yakında paylaşacağım." dedi.

