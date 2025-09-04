Pelin Akil boşanma sonrası Şamdan Plus’a konuştu: “Yeni başlangıçlar ve sürpriz şarkı yolda”

Ünlü oyuncu Pelin Akil, iki çocuğunun babası Anıl Altan'dan ayrıldıktan sonra ilk kez Şamdan Plus'a konuştu. Derginin kapağında da yer alan Pelin Akil, ayrılık sonrası yaşadıklarını, "Özel hayatımdaki değişim bana büyük bir dönüşüm getirdi. Yeni başlangıçların, yeni projelerin ve biraz da kendime daha çok yer açacağım bir dönemin eşiğindeyim. Hem geçmişin yorgunluğunu bırakıyorum hem de önüme bakarken heyecan duyuyorum" sözleriyle ifade etti. Bu sözlerine bakılırsa evlilik onu çok yormuş ve derin izler de bırakmış.

ŞARKICI OLACAK

Akıl, "Müzikle ilgili bir şey yapmadan bu hayattan gitmek istemem. Şu an kalbimi en çok çarptıran şeylerden biri müzik. Uzun zamandır içimde tuttuğum o isteği artık daha fazla ertelemek istemiyorum. Sürpriz bir şarkı üzerinde çalışıyorum; çok yakında paylaşacağım." dedi.

