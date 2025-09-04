PODCAST CANLI YAYIN
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor

Eylül ayında turist kalabalığının azalmasıyla Türkbükü ve Yalıkavak koyları, Rus, Kazak, Dubai ve Yunan milyarderlerin milyon dolarlık mega yatlarıyla lüksün merkezi haline geldi. 65 milyon dolarlık “Sea Rhapsody”den 240 milyon Euro değerindeki “I Dynasty”ye, Bodrum’da deniz sarayları dikkat çekiyor.

Giriş Tarihi :04 Eylül 2025
Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor

Eylül ayıyla birlikte turist kalabalığının çekildiği Bodrum, bu kez dünyanın en zenginlerine ev sahipliği yapıyor. Türkbükü ve Yalıkavak koyları, milyarderlerin devasa mega yatlarıyla adeta açık hava fuarına dönüştü.

RUS BANKACI KOSTİN'DEN 65 MİLYON DOLARLIK DENİZ SARAYI

Andrey Kostin (Takvim.com.tr)Andrey Kostin (Takvim.com.tr)

Bodrum'un olmazsa olmaz misafirleri arasında Rus milyarderler de yer aldı. VTB Bank Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, "Sea Rhapsody" isimli yatıyla Türkbükü'ne geldi. 65 milyon dolar değerindeki bu dev yat, lüksün Bodrum'daki yeni adreslerinden biri oldu. Bölgedeki esnaf, Rus ziyaretçilerin bölge ekonomisine katkısından memnun.

KAZAK MİLYARDER İBRAGİMOV'DAN 240 MİLYON EUROLUK ŞOV

Bodrum'da sahne milyarderlerin (Takvim.com.tr)Bodrum'da sahne milyarderlerin (Takvim.com.tr)

Bodrum'un en dikkat çeken misafirlerinden biri, Kazak milyarder Alijan Ibragimov oldu. 101 metre uzunluğundaki "I Dynasty" isimli mega yatıyla Bodrum kıyılarına demirleyen Ibragimov, ihtişamıyla nefes kesti. 240 milyon Euro değerindeki bu deniz sarayı, bölgedeki tüm gözleri üzerine topladı.

DUBAİ ŞEYHİ TÜRKBÜKÜ'NDE: AL REEM GÖZ KAMAŞTIRDI

Bodrum'da sahne milyarderlerin (Takvim.com.tr)Bodrum'da sahne milyarderlerin (Takvim.com.tr)

Bodrum'un milyarderler listesinin son konuğu, Dubai Kraliyet Ailesi'nden Şeyh Ahmed bin Raşid el Maktum oldu. "Al Reem" isimli 80 metrelik mega yatıyla Türkbükü'ne demirleyen Arap milyarder, ihtişamlı varlığıyla dikkat çekti. 35 milyon dolar değerindeki yat, Ege'deki milyarderler buluşmasını taçlandırdı.

YUNAN ARMATÖR BODRUM'DA

Bodrum'da sahne milyarderlerin (Takvim.com.tr)Bodrum'da sahne milyarderlerin (Takvim.com.tr)"Armatörler Kralı" olarak bilinen Paris Dragnis, Türkbükü'nün yeni konuğu... 100 milyon Euro değerindeki "Optasia" isimli mega yatıyla bölgeye gelen Dragnis, Bodrum'un lüks sahnelerinde adeta Yunan imzası bıraktı. Özellikle Yunan ve Türk sahillerindeki karşılıklı ziyaretler, dikkat çekici bir turizm dengesi oluşturdu.

