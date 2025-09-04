Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor

Bodrum'un milyarderler listesinin son konuğu, Dubai Kraliyet Ailesi'nden Şeyh Ahmed bin Raşid el Maktum oldu. "Al Reem" isimli 80 metrelik mega yatıyla Türkbükü'ne demirleyen Arap milyarder, ihtişamlı varlığıyla dikkat çekti. 35 milyon dolar değerindeki yat, Ege'deki milyarderler buluşmasını taçlandırdı.
YUNAN ARMATÖR BODRUM'DA
Bodrum'da sahne milyarderlerin (Takvim.com.tr)"Armatörler Kralı" olarak bilinen Paris Dragnis, Türkbükü'nün yeni konuğu... 100 milyon Euro değerindeki "Optasia" isimli mega yatıyla bölgeye gelen Dragnis, Bodrum'un lüks sahnelerinde adeta Yunan imzası bıraktı. Özellikle Yunan ve Türk sahillerindeki karşılıklı ziyaretler, dikkat çekici bir turizm dengesi oluşturdu.