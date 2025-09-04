Bodrum milyarderlerin mega yatlarına ev sahipliği yapıyor

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Eylül ayıyla birlikte turist kalabalığının çekildiği Bodrum, bu kez dünyanın en zenginlerine ev sahipliği yapıyor. Türkbükü ve Yalıkavak koyları, milyarderlerin devasa mega yatlarıyla adeta açık hava fuarına dönüştü. RUS BANKACI KOSTİN'DEN 65 MİLYON DOLARLIK DENİZ SARAYI Andrey Kostin (Takvim.com.tr)

Bodrum'un olmazsa olmaz misafirleri arasında Rus milyarderler de yer aldı. VTB Bank Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Kostin, "Sea Rhapsody" isimli yatıyla Türkbükü'ne geldi. 65 milyon dolar değerindeki bu dev yat, lüksün Bodrum'daki yeni adreslerinden biri oldu. Bölgedeki esnaf, Rus ziyaretçilerin bölge ekonomisine katkısından memnun. KAZAK MİLYARDER İBRAGİMOV'DAN 240 MİLYON EUROLUK ŞOV Bodrum'da sahne milyarderlerin (Takvim.com.tr)