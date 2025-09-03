Taylor Swift ve Travis Kelce’nin evlilik planı ülkeleri harekete geçirdi: Düğün için 40’tan fazla teklif geldi

Taylor Swift ile Kansas City Chiefs'in yıldız oyuncusu Travis Kelce, evlilik kararı alınca ortalık karıştı. Taylor Swift'in nişanın ardından ülkeler de harekete geçti. Yeni Zelanda, Swift'e resmi dilekçe yazarak "Düğününüzü bizim ülkemizde yapın." çağrısında bulundu.

Bu gelişmenin ardından New York Park ve Bahçeler Departmanı ise "Evlenmek için bir yer mi arıyorsunuz? New York'a gelin." mesajını paylaştı.

Kısa sürede bu bir akım haline geldi. Avrupa'nın birçok kentinden mekan çağrıları geldi. Aralarında Paris, Roma, Como, Madrid gibi kentlerin olduğu 40 merkezden, "burada evlenin" teklifi geldi. Taylor Swift'in menajerleri bu teklifler karşısında şaşkına döndü. Dün güzel şarkıcı ile bir toplantı yapan ekip, tüm teklifleri Travis Kelce nerede evlenecek?

35 yaşındaki Taylor Swift'in serveti 1 milyar 600 milyon doları aştı...